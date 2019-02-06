Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" – 7 февраля на территории Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, сильная метель и усиление ветра до 15-20 м/с, - сообщили в ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что 6 февраля в 00.30, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО в связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, ограничение видимости - закрыто движение на автодороге областного значения Аксай-Жымпиты (0-94 км), Федоровка-Аксай (0-82 км) для всех видов автотранспорта.