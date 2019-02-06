Скриншот с видео По сообщению пресс-службы полиции, мужчина похитил телефон у пожилой женщины, "применяя насилие". - В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции г.Уральск по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан мужчина 1981 года рождения, - сообщили в пресс-службе полиции ЗКО. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж". Hr7h51fmCIs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.