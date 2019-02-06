Жители города возложили цветы к памятнику трем героям Великой Отечественной войны на площади имени Маншук Маметовой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, 6 февраля, школьники, студенты и все неравнодушные жители города собрались у памятника с цветами, чтобы отдать дань уважения и почтить память погибших пятерых детей в столице. Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии у себя на страницах с хэштэгом #уральсксвамиастана и #уральскскорбит. Стоит отметить, что аналогичные мероприятия прошли и в других городах Казахстана.

- Каждый из нас должен понимать, что не нужно кидаться словами и винить кого-то в этой ситуации. Все мы виноваты. Мы за каждого ребенка несем ответственность. Из этого нам нужно извлечь урок, и каждый должен понять, что в трудной ситуации нужно быть рядом с теми, когму необходима поддержка, - говорит президент гражданского альянса ЗКО Меруерт Санкаева.

Напомним , ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Со слов родных, мать девочек работает фасовщицей и в момент трагедии вышла в ночную смену. Отец находился с детьми, но его срочно вызвали на работу. Он работает механиком на СТО. Родные рассказывают, что приглядывали за домом. В последний раз они проверили дом в два часа ночи, тогда все было тихо, свет был выключен, а в три часа разгорелся сильный пожар . Спасатели прибыли через семь минут после поступления вызова, но дом сгорел полностью - деревянные балки, обшивка, вся мебель и техника. На месте трагедии разбросаны вещи, мягкие игрушки, стоит обугленная детская кровать.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Виктор МАКАРСКИЙ