ДТП произошло около 20 часов 5 февраля по улице Брусиловского в поселке Зачаганск. Автомобиль "Нива" сбил школьника. После столкновения машина съехала с дороги. Мальчика увезла машина скорой помощи. - Вызов поступил в 20.13, доезд скорой помощи в 20.19. Пострадал ребенок 2007 года рождения. Был доставлен в областную многопрофильную больницу. После консультации хирурга отпущен на амбулаторное лечение - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Между тем, очевидцы ДТП рассказали, что "Нива" принадлежит полицейским и номера якобы сняли сразу после аварии. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 5 февраля водитель автохозяйства департамента полиции области, управляя служебной автомашиной марки «Нива-21214» по ул.Брусиловского напротив магазина «Ер-Нур» задел правым боковым зеркалом несовершеннолетнего, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Полицейский, чтобы избежать наезда, выехал на полосу встречного движения и заехал в сугроб. - Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель был трезв. Данный факт зарегистрирован, проводится служебное расследование, - рассказали в пресс-службе департамента полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.