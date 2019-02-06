15-летний подросток бросил окурок на центральной улице города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"

Несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции на проспекте К.Сатпаева. Подросток, выкурив сигарету, бросил окурок на землю.

- В отношении его законного представителя - матери был составлен протокол об административном правонарушении по со.435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним", - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

На судебном заседании мать несовершеннолетнего пояснила, что с сыном проведена воспитательная работа и обещала, что впредь нарушении со стороны сына не повторится.

- Постановлением суда матери несовершеннолетнего назначен административный штраф в размере 11 785 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу, - уточнили в пресс-службе.

