Несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции на проспекте К.Сатпаева. Подросток, выкурив сигарету, бросил окурок на землю.

- В отношении его законного представителя - матери был составлен протокол об административном правонарушении по со.435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним", - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

На судебном заседании мать несовершеннолетнего пояснила, что с сыном проведена воспитательная работа и обещала, что впредь нарушении со стороны сына не повторится.

- Постановлением суда матери несовершеннолетнего назначен административный штраф в размере 11 785 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу, - уточнили в пресс-службе.

