Иллюстративное фото из архива "МГ" В департамента полиции ЗКО состоялось заседание с участием депутатов мажилиса парламента Нурланом Абдировым и Анар Жаилгановой. По словам начальника ДП ЗКО Махсудхана Аблазимова, по области отмечается устойчивая тенденция снижения преступности. Так, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 10,1%. Наряду с этим, достигнуто снижение числа тяжких и особо тяжких видов преступлений на 13,3%. Департамент полиции ЗКО занимает лидирующие позиции в республике по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений (2 место), а также преступлений средней тяжести (3 место) и небольшой тяжести (1 место). Начальник департамента также отметил, что при активной помощи акимата области полиция ЗКО полностью оснащена материально-технической базой для ведения уголовного и административного производства в электронном формате. - Для модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности и расследования уголовных дел в электронном формате акиматом области было выделено более 200 млн тенге, на которые в 2017 году было приобретено 239 компьютеров и многофункциональных устройств, 160 дополнительных мониторов и графических планшетов, 147 IP-видеокамер. В 2018 году на внедрение Единого реестра административных правонарушений было выделено 120 млн тенге, на которые мы приобрели 304 мобильных планшета и оснастили ими подразделения дорожно-патрульной полиции. На базе Центра оперативного управления ДП ЗКО готовится к внедрению «Единая дежурно-диспетчерская служба - 112», - отметил Махсудхан Аблазимов. Нужно отметить, что путем нехитрого расчета получается, что каждый планшет, купленный в 2018 году, обошелся бюджету в 395 тысяч тенге. В интернет-магазинах за такую сумму предлагают только продукцию Apple. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.