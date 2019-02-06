Иллюстративное фото из архива "МГ"

На сайте ТОО «Батыс су арнасы» сообщается, что 6 февраля по адресу: ул. Гагарина – Ружейникова будут проводиться работы по замене запорной арматуры водопровода.

В связи с этим, будет производиться отключение водопровода по следующим адресам: ул. Гагарина, 70/2, 101/1, 103, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 36/2, 36/3, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 52/1, Луговая 47/1, Мясокомбинат 2, 3, 6, 7, 88/1, 88/2, Шукурова 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 9, 10, 11, 13/1, Артыгалиева 14/2 в домах частного сектора по ул. Гагарина, Ружейникова, Мендешева, Урдинская, Попович, Колхозная, Вишневая, Бухарская, Мангышлакская, Лесозащитная, Январцева, Елецкая, Винерман, Огородная, Мясокомбинат, Морозова, Иманова, Артыгалиева, Кузнечная, Физкультурная, Шукурова, Чингирлауская, детский сад «Орлёнок», «Балауса», СОШ №2, №13, №33, школа-интернат Жданова, 7/1 будет временно приостановлена подача водоснабжения. - Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - говорится на сайте ТОО "Батыс су арнасы".