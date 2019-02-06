Об этом вице-министр Светлана Жакупова сообщила, комментируя трагедию с гибелью девочек из многодетной семьи. Как известно, родители детей были на работе в момент, когда в их доме начался пожар.

- Неоднократно Министерство труда и социальной защиты населения поднимало вопрос об увеличении периода выплат женщинам, находящимся в декретном отпуске. С определенными расчетами с объемом бюджетных средств мы подавали заявки на республиканскую бюджетную комиссию. На сегодняшний день, еще раз повторю, все предложения, все новшества зависят от экономических возможностей страны. Сегодня пока отрицательный (ответ). Сейчас будем еще раз обосновывать, подавать, - заявила в кулуарах правительства вице-министр Светлана Жакупова.

Она отметила, что многодетная семья не значилась в списке малообеспеченных. Родители погибших девочек получали все положенные государством выплаты.

Светлана Жакупова также попыталась ответить, почему некоторые женщины выходят на работу, не дожидаясь, пока ребенку исполнится хотя бы один год.

-Это поведенческий фактор. К сожалению, мы не можем дискриминировать женщину и говорить: "Ты не имеешь права работать, ты не должна выходить на работу". Но она при этом сама несет гражданскую ответственность перед своими детьми. Если она создала для них безусловные, безопасные условия, пожалуйста, иди работай. Но если в таком состоянии... Я со своим вторым ребенком работала уже после закрытия больничного листа. Нужно было выходить, руководство ставило задачу, что нужно выйти. Я выходила на работу - трех месяцев не было ребенку. Я с ним ездила и в командировку, и вместе с ним работала. Но это не оттого, что я хотела заработать деньги, понимаете? - ответила на вопрос Светлана Жакупова.

Иллюстративное фото из архива "МГ"