Годами в шкафу копится, то, что уже не носим, но выкинуть, почему то жалко. Место занимает – пыль собирает. Раздайте или выбросьте все ненужное. Посмотрите, сколько место освободилось и дышать стало легче. Также поступите со старой не нужной посудой или еще какой мелочью. Все чем не пользуетесь длительное время – избавляемся. Чем больше ненужного нас окружает, тем больше пыли это все собирает. Аллергия, хронический насморк и бессонница, усталость начинаются как раз с этого.Дома, после рабочего дня, мы должны расслабляться. Но видим вокруг маленькую прихожую с заваленной вешалкой, кухню с шатающимся стулом… Глазам, а значит мыслям негде отдыхать.Усталость, лень, мелочи жизни, привычка хранить «а вдруг пригодиться завтра», жалко, все это вешает делать это вовремя. Освободитесь от хлама! Найдите время! Так можно и на ремонте сэкономить.