Наш дом – наша крепость. Когда от всего устаешь и дома, и на работе начинает все раздражать. Все это накапливается. Если решили передохнуть выделите пару дней, но не на ремонт. Не обязательно затевать ремонт, когда разонравился шкаф. Проведите дома ревизию. Может причина вовсе не в нем. Расстаньтесь со старой одеждой. Годами в шкафу копится, то, что уже не носим, но выкинуть, почему то жалко. Место занимает – пыль собирает. Раздайте или выбросьте все ненужное. Посмотрите, сколько место освободилось и дышать стало легче. Также поступите со старой не нужной посудой или еще какой мелочью. Все чем не пользуетесь длительное время – избавляемся. Чем больше ненужного нас окружает, тем больше пыли это все собирает. Аллергия, хронический насморк и бессонница, усталость начинаются как раз с этого. Не отдохнули Дома, после рабочего дня, мы должны расслабляться. Но видим вокруг маленькую прихожую с заваленной вешалкой, кухню с шатающимся стулом… Глазам, а значит мыслям негде отдыхать. Вперед к переменам Усталость, лень, мелочи жизни, привычка хранить «а вдруг пригодиться завтра», жалко, все это вешает делать это вовремя. Освободитесь от хлама! Найдите время! Так можно и на ремонте сэкономить.