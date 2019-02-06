Мало кто не знаком с варикозом, хотя бы понаслышке. Синие «звездочки» расширенных, вздувшихся вен покрывают ноги, руки, встречаются и в неожиданных местах. Удивительное лекарство от недуга есть в каждом доме. Рассказываем:Нужны незрелые помидоры, те что зеленого цвета. Порежьте их поперек. Приложите срезом к расширенным венам, и оставь на пару минут. Имеет большое значение, плоды должны быть не спелыми. В составе незрелых плодов есть соланин, который отсутствует в красных томатах.Соланин, хоть и натурального происхождения, но все - таки является ядом. Из – за него нельзя кушать неспелые овощи и фрукты. Но для болезненных вен это идеальное лекарство. В древности зеленый плод был основой медицины. Выполняйте прикладывания пару раз в день, в течение десяти дней и увидите результат. Не забывайте после процедуры смазать место питательным кремом. Сок помидора приводит к сухости кожи.Еще одно очень простое, но действенное средство, тоже есть почти у каждого дома. Яблочный уксус! Марлю, ватку или мягкую тряпочку смочите уксусом и приложите к месту боли. Делайте так три раза в день, в течение месяца и результат не заставит себя ждать.Совсем не сложно, правда? И результативно! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!