Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 февраля, вечером закрыли автодорогу Чингирлау-Лубенка-Лебедевка. В области к вечеру усилился ветер до 15 метров в секунду, началась метель. Уже ночью служба спасения сообщила, что закрыты автодороги Федоровка-Аксай и Аксай-Жымпиты.