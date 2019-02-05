По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем 7 градусов ниже нуля, ночью температура сохранится. В Атырау будет облачно, днем 2 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до -8. В Актобе ожидается снег. -15 градуов днем, до 24 градусов мороза ночью. В Актау будет солнечно, +3 градуса днем и -3 градуса ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.