В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении отца четырех несовершеннолетних детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как установил суд, несовершеннолетние 2005, 2007, 2008, 2009 годов рождения в 2017-2018 учебные годы не посещали школу. Отец этих детей был привлечен к административной ответственности.

- На судебном заседании 35-летний отец несовершеннолетних не признал свою вину и рассказал, что педагоги запретили детям посещать школу из-за несоблюдения школьной формы. В связи с этим они учились дистанционно, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным по ч. 1 ст.127 КоАП Республики Казахстан "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей". Ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа 11 785 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

