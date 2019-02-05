Десятки горожан собрались в центре города и принесли с собой черно-белые воздушные шары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Люди выражают соболезнование многодетной семье, которая в одночасье потеряла сразу пятерых детей. Несмотря на то, что они совершенно не знакомы с пострадавшими, пришедшие не могут сдержать слез. Настолько потрясла трагедия. - Пусть это никогда не повторится! Ведь много таких многодетных семей, которые вынуждены днем и ночью зарабатывать, лишь бы прокормить семью. Это просто невосполнимая утрата. И для самих родителей, и просто для всех нас, - со слезами на глазах говорит жительница Актобе Ляззат Жумагалиева. Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Со слов родных, мать девочек работает фасовщицей и в момент трагедии вышла в ночную смену. Отец находился с детьми, но его срочно вызвали на работу. Он работает механиком на СТО. Родные рассказывают, что приглядывали за домом. В последний раз они проверили дом в два часа ночи, тогда все было тихо, свет был выключен, а в три часа разгорелся сильный пожар. Спасатели прибыли через семь минут после поступления вызова, но дом сгорел полностью - деревянные балки, обшивка, вся мебель и техника. На месте трагедии разбросаны вещи, мягкие игрушки, стоит обугленная детская кровать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА