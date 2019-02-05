После нескольких поножовщин среди учеников в Актобе школы было решено передать под охрану "Кузет", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Горожан тревожит проблема подростковой преступности и групповых драк среди школьников. Такие случаи среди в Актобе в последнее время участились. Летом прошлого года выпускник физматшколы зарезал ножом сверстника. За убийство обладатель «Алтын белгі» получил 9 лет колонии. На прошлой неделе ножевые ранения получил учащийся гуманитарного колледжа, на него напал учащийся другого колледжа. До этого в райцентре Шалкар 10-классник на катке зарезал сверстника. Подозреваемый в убийстве школьник находится в ИВС. - Групповые драки среди молодежи и школьников имели место в Актобе, - сказал аким Актобе Ильяс Испанов на своей отчетной встрече. - Последняя драка была между учащимися колледжа. Потом между студентом вуза и учащимся колледжа. Студент учится в Алматы. Мы с каждым случаем разбирались. Этими делами занимался городской отдел полиции. К нарушителям будут приняты меры, предусмотренные законом. Вечером, после уроков, детей контролируют мобильные группы. Всех, кто не ходит на уроки, плохо учится, взяли на контроль. Школы отдадут под охрану «Кузета», у которого есть лицензия. Сотрудники будут проверять у детей наличие запрещенных предметов. Азамат АКЫЛ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.