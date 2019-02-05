Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента АГДСиПК Жаксат Муратов, в области проводятся регулярная работа в сфере защиты прав государственных служащих. – Специально созданная группа регулярно посещает государственные учреждения для выявления фактов незаконной переработки госслужащими. Так, группой были посещены 117 госучреждений, в результате чего было установлено 22 случая задержания госслужащих на рабочем месте после завершения рабочего дня. В 16 случаях у госслужащих имелись приказы о привлечении к сверхурочным работам, а в шести случаях оказалось, что работники остались на рабочих местах без соответствующего акта. Пять сотрудников городского отдела ЖКХ и один сотрудник областной инспекции охотничьего и лесного хозяйства заявили, что задержались на работе по собственной инициативе. Ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - рассказал Жаксат Муратов. Стоит отметить, что во всех рабочих компьютерах госорганав установят специальную программу, которая будет автоматически отключать компьютер по окончанию рабочего дня. – Без соответствующего разрешения руководства компьютеры включатся не будут. На сегодняшний день из 25 областных исполнительных органов 22 уже установили данную программу. Что касается районных и сельских округов, из 306 госорганов 133 уже работают с этой программой. С остальными ведутся переговоры, - сообщил Жаксат Муратов. По словам руководителя управления, для повышения эффективности работы государственных органов и защиты прав госслужащих руководителям рекомендуется внедрение гибкого рабочего графика для сотрудников. – Если у госслужащего есть малолетние дети и ему надо ежедневно отводить их в детский сад или в школу, то он может письменно обратиться к своему руководителю. Далее ему могут составить индивидуальный график работы. Так называемый скользящий график успешно применен в управлении физической культуры и спорта, - отметить Жаксат Муратов. Как отметила председатель областного филиала ОО «Отраслевой профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» Айгуль Есекенова, за несоблюдение трудового законодательства теперь виновным грозит штраф в размере 30 МРП, а это 72 тысячи тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.