Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Медет Шакаев, протяженность автомобильных дорог в области составляет 6500 километров, 1400 километров из которых составляют трассы республиканского значения. – В 2018 году на ремонт 450 километров автодорог было выделено 33,8 млрд тенге. Во время визита главы государства в наш регион было дано поручение отремонтировать трассу в Бокейординском, Казталовском и Жанибекском районах. В данный момент проектно-сметная документация готова и проходит государственную экспертизу. В 2019 году планируем начать работу. Вместе с тем готовится ПСД на реконструкцию 144 километров автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ, - рассказал Медет Шакаев. По словам руководителя управления, начата работа по капитальному ремонту автодороги областного значения Большой Чаган-Переметное-Вечный. Завершение планируется в 2019 году. – Данная автодорога соединяет две дороги республиканского значения Уральск-Атырау и Уральск-Каменка-граница РФ. Реализация проекта позволит разгрузить дороги областного центра от транспортных средств, следующих в направлении Атырау-Саратов и обратно. Кроме этого, проводится капитальный ремонт 32 километров трассы Шынгырлау-Лубенка-Лебедевка. В 2019 году планируется отремонтировать 96 километров автодороги Таскала-Аккурай-Болашак. На это уже выделены средства, и при наступлении сезона мы приступим к ремонту. В районах также были отремонтированы улицы, и в этом году эта работа продолжится, - сообщил Медет Шакаев. Стоит отметить, что в 2019 году планируется отремонтировать около 465 километров автодорог республиканского и областного значения на сумму более 30 млрд тенге.