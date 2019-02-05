Всего в Атырау насчитывается около 5 тысяч многодетных матерей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации городского отдела координации занятости и социальных программ, сегодня в Атырау насчитывается около 5 тысяч многодетных матерей, 2940 из них – матери-героини, имеющие шесть и более детей. В частности, по городу Атырау матерей-героинь, имеющих золотую подвеску- 1088, серебряную -1559 человек. При этом воспитывающих десять и более детей насчитывается 283 матерей. - Согласно "Земельному кодексу" и закону "О жилищных отношениях" в отношении них отдельно никаких льгот, в том числе выделение жилья вне очереди не предусмотрено, - рассказали в городском отделе координации занятости и социальных программ. Напомним, что в сентябре прошлого года 19 многодетных матерей наградили подвесками Алтын алқа и Күміс алқа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК    