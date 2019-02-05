Фото с сайта kaktus.mediaКого угодно доведут глупые картинки или 100 500 одинаковых снимков, отправленных в группу, предназначенную для общения родителей исключительно о школьной жизни их детей! Конечно, кто-то скажет, что подобные изображения разбавляют серьезное общение по поводу сбора денег на учебники и покупку подарков к праздникам, но большинство родителей уверены, что картинкам не место в общем чате. Только в личных сообщениях и только по согласию обеих сторон.Во время рабочего дня голосовые сообщения, особенно ни о чем, - это настоящий ад для родителей. Это отнимает больше времени, к тому же записывают по большей части длинные сообщения, на прослушивание отдельной части которых уйдет много времени. Сообщения типа "Пажалуйсто здайти денег на падарки" заставляет глаз нервно подергиваться. Необязательно быть филологом, чтобы впасть в депрессию после такого сообщения. Кстати, вы замечали, что слова, написанные с ошибками, воспринимаются менее серьезно?Бесит, когда кто-то написал объявление, родители его увидели, а потом, спустя три сообщения, те, кто пропустил объявление, начинают переспрашивать, в чем дело, и просят продублировать сообщение. Пролистать переписку немного вверх, видимо, неохота."Ой, как та учительница на празднике разоделась" и т. д. - недопустимые обсуждения в родительском чате. Конечно, хочется рассказать, какая учительница дура и как она недооценила ваше чадо, но для этого создайте отдельный чат с группой мамочек, которые с этим согласны. В противном случае можно нарваться на конфликт с теми, кто будет с этим мнением не согласен.В любом родительском чате найдется человек, который сам найдет фейковую новость о новом виде гриппа, от которого мы точно все умрем. Начнет паниковать, описывая все свои эмоции в чате, и доведет всех до белого каления. Таких родительниц очень хочется изолировать от общества, ну, или хотя бы от телефона.Еще одно характерное качество родительских чатов. Некоторые мамочки, кажется, иногда забывают о простом "спасибо" и "пожалуйста" и начинают разговаривать так, будто им все чем-то обязаны. Такое отношение недопустимо, ведь они подают ужасный пример своим детям.Мамочки, которые не сильно хотят париться насчет домашнего задания своего чада в попытке заработать ему пятерку, могут закидать чат сообщениями, взывающими ко всем, кто только может, помочь решить задание и объяснить, как это сделать. В этом случае легче ответить, что два плюс два будет четыре, чем пытаться игнорировать эту паникершу.Этот тип родительниц не может не поставить в известность весь класс о том, что у ее драгоценного чада вскочил прыщик или он чихнул. Она строит предположения, просит утешения и советов, и вот тут на арену выходит следующий тип мамочек…Мамочки, которые дают странные и бесполезные советы. Они сами, скорее всего, никогда не пробовали их на себе, но, начитавшись в интернете, считают себя экспертами. Не обращайте внимания, если такая мамочка скажет, что забитый нос лучше всего пробивает луковый сок, а странную опухоль можно снять, приложив лед. Слушать советы таких мамочек крайне опасно, потому что, скорее всего, им самим интересно, какой эффект даст вычитанный в интернете совет.Эти люди весь день хранят молчание, но стоит только часам перевалить за полночь, как они достанут вас вопросами.Особого вреда такие мамочки не несут, просто кажется, что они забыли все буквы и могут выражаться только так. Хуже всего, когда их представление о языке эмодзи идет вразрез с общепринятым. Может возникнуть недопонимание и, как следствие, скандал.Эти пользователи мессенджеров бесят даже в личной переписке, но, делая аншлаг среди мамочек, заинтриговав первым словом и долго печатая каждое последующее, они выводят из себя в два раза больше народу. Кстати, скорее всего, им это нравится.Одно дело, когда родители пытаются выяснить, что задали, в чате младших классов. Но очень странно, когда родители старшеклассников задают такие же вопросы. Таких родителей хочется спросить: "Ваш ребенок сам не способен набрать номер своего одноклассника и узнать задания?" Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.