Помимо длительного срока они обязаны выплатить миллион тенге в качестве морального ущерба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 5 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении Армана Камиева и Руслана Санкибаева, обвиняемых в двойном убийстве.
Из материалов дела стало известно, что ночью 5 октября 2018 года Руслан Санкибаев, Арман Камиев, Бекболат Хамзин и Анатолий Васильев вместе распивали спиртные напитки. Затем Бекболат Хамзин в состоянии алкогольного опьянения предложил своим знакомым продавать марихуану. Это предложение не понравилось Руслану Санкибаеву, и у него появились неприязненные отношения к Хамзину. Между ними за столом произошла словесная ссора. Далее Санкибаев ударил по лицу Хамзину, от которых тот упал на пол. Обвиняемый продолжил избивать Хамзина. Когда Васильев хотел вмешаться, Санкибаев ударил его. В этот момент Арман Камиев в состоянии алкогольного опьянения также стал наносить удары Васильеву руками и ногами, а затем и металлической сковородкой.
- Санкибаев и Камиев решили перенести тело Васильева в зал. Однако, находясь в коридоре, они заметили, что Васильев продолжает подавать признаки жизни. Тогда обвиняемые с целью доведения до конца своего преступного умысла начали снова поочередно наносить удары руками и ногами по голове и туловищу Васильева. В результате ударов Васильев перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти обоих мужчин, подсудимые скрылись с места происшествия. Далее Санкибаев вернулся в квартиру, где произошло убийство. С целью хищения чужого имущества он забрал сотовый телефон Хамзина. После чего он вышел из квартиры и пришел в гостиницу, которая расположена на территории автовокзала. Там он снова начал распивать спиртные напитки. В общей комнате гостиницы он увидел сотовый телефон, который принадлежал соседу по комнате Никите Шакиеву. Воспользовавшись тем, что Шакиев спал, он похитил его сотовый телефон, после чего скрылся с места происшествия, - сообщил судья Бакыт Ермаханов.
Суд признал виновным Армана Камиева по ст. 99 ч.2 УК РК "Убийство двух или более лиц" и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Руслан Санкибаев также признан виновным по ст. 99 ч.2 УК РК "Убийство двух или более лиц", а также по ст. 188 УК РК "Кража". Ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев в колонии максимальной безопасности. В качестве морального ущерба Камиев и Санкибаев обязаны выплатить матери одного из погибших по 500 тысяч тенге каждый.
Нужно отметить, что подсудимые признали свою полностью и раскаялись в содеянном.
Напомним, тела двух мужчин
были обнаружены в арендованной квартире в доме по улице Х.Чурина. В доме, где произошло преступление, большинство квартир сдаются посуточно. По словам соседей, здесь часто слышны крики, скандалы, доходят даже до драк.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
