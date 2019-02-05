Иллюстративное фото с сайта mediananny.com

В Исатайском районном суде Атырауской области рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению директора школы к учителю о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По словам директора, ответчик, работая учителем школы, 21 декабря 2018 года в социальной сети «Facebook» распространил не соответствующие действительности сведения, порочащие его честь и достоинство.

- Истец попросила суд признать сведения порочащими ее честь и достоинство, а также обязать учителя опровергнуть их в сети «Facebook». Также директор школы потребовала взыскать с него моральный вред в размере 150 000 тенге. В ходе проведения судебного заседания стороны заключили медиативное соглашение, согласно которому ответчик дал согласие опровергнуть сведения, распространенные им через социальную сеть, а истец в свою очередь отказалась от своих исковых требований, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда.

Определением суда соглашение об урегулировании спора в порядке медиации утверждено, производство по делу прекращено. Определение суда не вступило в законную силу.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.