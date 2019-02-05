Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросы борьбы с браконьерами в департаменте полиции называют одними из самых острых и актуальных. В ЗКО обитает самая большая популяция степных антилоп, численных которых на сегодняшний день превышает 135 000 особей. В целях сохранения всех этих ресурсов собственными силами местных правоохранительных органов, регулярно проводятся рейды. В качестве положительного примера начальник департамента полиции привел факт задержания организованной преступной группы, которая состояла из 7 жителей Казталовского района. Все участники промышляли незаконной охотой на сайгаков. - В ходе обыска у них было изъято 288 рогов сайги, 6 внедорожников, охотничьи ружья, газовый пистолет, 3,6 млн тенге, ножи со следами крови, мясо сайги. Все участник осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, - рассказал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. Также было отмечено, что в конце 2018 года была задержана еще одна организованная преступная группа, ее участники занимались незаконным оборотом рыб осетровых пород и икры. У фигурантов дела изъяли свыше 2 тонн рыбы и более 100 килограммов икры. На сегодняшний день уголовное дело находится в производстве. Всего по фактам браконьерства в прошлом году было возбуждено 142 уголовных дела, к административной ответственности было привлечено 396 правонарушителей, в том числе 128 за нарушение правил рыболовства и 268 за незаконную охоту. Депутат мажилиса парламента РК Роман Ким отметил тот факт, что инспекторов стало меньше и работать приходится тяжелее. - Я встречался с работниками лесного хозяйства, рыбной инспекции, как они могут сегодня эффективно работать? У рыбинспекторов территория такая же осталась, реки те же, а штат сократили в 2-3 раза. А материально техническое оснащение? Эти «таблетки» 10-летней давности, браконьеры на быстроходных моторных лодках. Естественно они не могут их догнать, - говорит Роман Ким. В завершение встречи было заявлено, что необходимо решить вопрос с материально-техническим оснащением и ужесточить наказание для браконьеров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.