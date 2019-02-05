Иллюстративное фото из архива "МГ" На отчетной встрече с населением горожане поинтересовались у акима города Ильяса Испанова, сколько детей останется на второй год из-за ношения платков и несоблюдения школьной формы. - В начале учебного года таких девочек было около 300. Они ходили в школу в платках. Потом осталось 10. Одна ученица средней школы № 60 сняла платок, ходит в школу. 9 детей из 6 семей отказываются. Четверых родителей привлекли к административной ответственности. Их потом привлекали повторно. В этих семьях ставят выше религию, платок, чем требования к школьной форме. Это дети тех, кто ушел в нетрадиционную религию. Но у нас закон для всех одинаков. Мы работаем с родителями. Шестеро детей – учащиеся средней школы №31. Родители приходили в школу, хотели применить силу по отношению к учителям, виновных взяли на 5 суток под арест. Они говорят, дети учатся дистанционно в Москве. Такого в нашей стране нет. Если этих детей аттестуют, они будут переведены в следующий класс, - рассказал Ильяс Испанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.