Стипендия, жилье и оплата за учебу: в Минтруда обратились к безработным казахстанцам

Казахстанцам напомнили о возможности бесплатно освоить новую профессию всего за полгода.

Казахстанцы, временно оставшиеся без работы, могут бесплатно освоить новую профессию и получить финансовую помощь во время учебы. Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам и напомнило о запуске краткосрочных курсов профессионального обучения, передает пресс-служба ведомства.

Сам процесс подготовки рассчитан максимум на шесть месяцев. На этот период государство берет на себя ключевые расходы учеников и гарантирует им несколько видов выплат.

Какую помощь получат участники программы:

Ежемесячная стипендия - 43 574 тенге;

Покрытие транспортных расходов - 17 300 тенге;

Компенсация за аренду жилья - до 64 875 тенге;

Бесплатный медицинский осмотр.

- Также обучение возможно непосредственно на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге, - напомнили в ведомстве.

Для тех, кто предпочитает учиться удаленно, доступна цифровая платформа Skills.enbek.kz. С начала 2026 года возможностью дистанционно повысить квалификацию уже воспользовались более 37 тысяч безработных казахстанцев.