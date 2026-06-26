Стипендия, жилье и оплата за учебу: в Минтруда обратились к безработным казахстанцам

Казахстанцы, временно оставшиеся без работы, могут бесплатно освоить новую профессию и получить финансовую помощь во время учебы. Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам и напомнило о запуске краткосрочных курсов профессионального обучения, передает пресс-служба ведомства.
Сам процесс подготовки рассчитан максимум на шесть месяцев. На этот период государство берет на себя ключевые расходы учеников и гарантирует им несколько видов выплат.
Какую помощь получат участники программы:
- Ежемесячная стипендия - 43 574 тенге;
- Покрытие транспортных расходов - 17 300 тенге;
- Компенсация за аренду жилья - до 64 875 тенге;
- Бесплатный медицинский осмотр.
- Также обучение возможно непосредственно на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге, - напомнили в ведомстве.
Для тех, кто предпочитает учиться удаленно, доступна цифровая платформа Skills.enbek.kz. С начала 2026 года возможностью дистанционно повысить квалификацию уже воспользовались более 37 тысяч безработных казахстанцев.