Иллюстративное фото из архива "МГ" - С начала года в Атырау от интернет-мошенников пострадало более 100 граждан. На сегодня сотрудниками полиции раскрыто 37 преступлений, совершенных через интернет, установлены личности подозреваемых, - отметили в пресс-службе. В основном мошенники ищут своих потенциальных жертв через объявления о продаже или покупке товаров в интернете – для этого они просят прислать номера банковских карт, счетов либо другую конфиденциальную информацию. - Есть конкретные факты, когда мошенники предлагают трудоустройство в крупных нефтяных компаниях с хорошей зарплатой, входят в доверие к гражданам и уговаривают их перечислить предоплату на свои банковские счета. Например, житель города Алматы обманул десять атыраусцев, которым был причинен финансовый ущерб в общей сложности на 730 тысяч тенге. Подозреваемый в мошенничестве установлен, проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", - подчеркнули полицейские.