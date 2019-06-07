АСП назначается на каждого ребенка из малообеспеченной семьи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 7 июня, председатель республиканской специальной мониторинговой группы АДГСПК Айгуль Соловьева в ходе своей рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетила центр занятости населения в городе Уральск. Ежедневно за консультацией в центр занятости обращаются около 300 человек. Большинство посетителей обращаются за назначением адресной социальной помощи, а также для регистрации в качестве безработного. По словам сотрудников центра, при обслуживании посетителей часто возникает проблема с тем, что система "виснет" во время работы. – Мы неоднократно обращались к веб-разработчикам программы. Но проблема время от времени все же возникает и из-за этого образуются очереди. Люди думают, что проблема в нас, хотя это не так, - рассказали сотрудники центра. Айгуль Соловьева заявила, что данная проблема возникает и в других центрах занятости по республике. – Это очень большая проблема, ведь она тормозит всю работу. Были жалобы и в Алмате, и в Шымкенте. Надо вопрос решать, направлять письма руководству компании и все обращения фиксировать, - отметила Айгуль Соловьева. Стоит отметить, что основная часть посетителей обращаются в центр занятости за назначением АСП. – Центр занятости населения оказывает услуги по регистрации безработных граждан, прием документов на адресную социальную помощь и выдача направлений на активные меры содействия занятости. Всем известно, что с первого апреля выдача адресной социальной помощи назначается по новому формату. Раньше АСП назначалась в виде 50% от прожиточного минимума, а с первого апреля этого года помощь назначается малообеспеченным гражданам и семьям, чей общий совокупный доход не превышает 70% от прожиточного минимума, а это 20789 тенге. Раньше мы назначали адресную социальную помощь только тем, у кого общий среднедушевой доход не превышает 14849 тенге, а с апреля - не превышает 20789 тенге. На сегодняшний день по области около 2500 семей, а это около 12 тысяч человек, они уже получают эту помощь, - сообщил рассказал заместитель директора центра занятости Шыңғыс Шакiл. Напомним, новое здание центра занятости населения распахнул свои двери 26 июля после реконструкции. Ранее в этом здании находился центр обслуживания населения.