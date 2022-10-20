- В течении всего этого времени музей занимался в областном масштабе военно-патриотическим воспитанием области: проводил лекции, экскурсии, для школьников студентов и курсантов, рассказывая об отваге и смелости не только Маншук Маметовой, но и других казахстанских героев. Потому что будущее поколение должно знать своих героев, - отметила экскурсовод мемориального музея имени Маншук Маметовой Аяла Айгалиева.В 2022 году республика отмечает не мало важных дат. Маншук Маметовой сегодня бы исполнилось 100 лет. Месяц октябрь также является очень важным в этом отношении, потому что Маншук родилась 2 октября, а 15 октября стал днем её смерти. В честь ее 100-летия, завтра, 21 октября, будет проведена научно- практическая конференция, на которую съедутся специалисты и гости с разных уголков Казахстана. В онлайн формате будут присутствовать участники из России. Приедут родственники Маншук Маметовой, магистранты, курсанты, краеведы. Напомним, музей открылся в 1982 году, в честь 60-летия Маншук. И в этом году музей отмечает свое 40-летие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Столетие Маншук Маметовой отмечают в Уральске
В мемориальном музее имени Маншук Маметовой прошёл круглый стол на тему «Менің Қазақстаным». Фото из архива "МГ" В мероприятии приняли участие заведующая кафедры «История Казахстана» ЗКУ имени М.Утемисова, кандидат исторических наук Альфия Байбулинсова, известный краевед Айбулат Курумбаев, заведующая библиотеки № 7 Уральской городской библиотечной системы Айсулу Ишимова, курсанты и сотрудники музея. Цель мероприятия была, как и полагается, патриотичная - рассказать подрастающему поколению историю нашей страны. Для музея важно привитие военно-патриотического воспитания нынешней молодежи, которо