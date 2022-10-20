Столетие Маншук Маметовой отмечают в Уральске

В мемориальном музее имени Маншук Маметовой прошёл круглый стол на тему «Менің Қазақстаным». Фото из архива "МГ" В мероприятии приняли участие заведующая кафедры «История Казахстана» ЗКУ имени М.Утемисова, кандидат исторических наук Альфия Байбулинсова, известный краевед Айбулат Курумбаев, заведующая библиотеки № 7 Уральской городской библиотечной системы Айсулу Ишимова, курсанты и сотрудники музея. Цель мероприятия была, как и полагается, патриотичная - рассказать подрастающему поколению историю нашей страны. Для музея важно привитие военно-патриотического воспитания нынешней молодежи, которо