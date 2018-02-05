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Происшествия

Столкнувшийся с автобусом водитель легкового авто ищет свидетелей ДТП в Уральске

ДТП произошло 3 февраля в 16.55 в районе остановки СОШ №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам водителя автомашины "ВАЗ 2109", он ехал по улице Гагарина в сторону центра города, как и автобус №2. - Меня подрезала "Лада Калина" белого цвета. Я стал уходить от столкновения с автобусом и выехал на встречную полосу, но когда возвращался на свою полосу движения врезался в пассажирский автобус. На ремонт "двойки" я отдал 30 тысяч тенге. Чтобы восстановить мою машину, требуется порядка 80 тысяч тенге. Сейчас хочу найти очевидцев данной аварии, чтобы привлечь водителя "Калины" к адм
gorod
Столкнувшийся с автобусом водитель легкового авто ищет свидетелей ДТП в Уральске
ДТП произошло 3 февраля в 16.55 в районе остановки СОШ №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам водителя автомашины "ВАЗ 2109", он ехал по улице Гагарина в сторону центра города, как и автобус №2. - Меня подрезала "Лада Калина" белого цвета. Я стал уходить от столкновения с автобусом и выехал на встречную полосу, но когда возвращался на свою полосу движения врезался в пассажирский автобус. На ремонт "двойки" я отдал 30 тысяч тенге. Чтобы восстановить мою машину, требуется порядка 80 тысяч тенге. Сейчас хочу найти очевидцев данной аварии, чтобы привлечь водителя "Калины" к адмответственности, - заявил водитель Камал. Всех, кто видел момент аварии, которая произошла 3 февраля по улице Гагарина, просьба откликнуться и позвонить по номеру телефона 8 747 39810 19.
ДТП свидетели

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