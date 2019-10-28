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Социум

Страдающей эпилепсией женщине выдали двухкомнатную квартиру в селе ЗКО

Галина Бошенятова вместе с сыном получили долгожданное жилье и уже переехали туда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Галины, совсем недавно ей позвонили из акимата поселка Таскала и сообщили радостную новость о том, что подошла ее очередь на получение жилья. - Это такая радость, это такое облегчение для нас с сыном, ведь мы из месяца в месяц снимали крохотную комнатушку, в которой и ели, спали и учили уроки. Отдавали за это 25 тысяч тенге плюс коммунальные услуги. Хоть мы и будем теперь жить в селе, но хоть в своем углу. Получили двухкомнатную квартиру в трехэтажном доме. Д
Кристина Кобина
Страдающей эпилепсией женщине выдали двухкомнатную квартиру в селе ЗКО
Галина Бошенятова вместе с сыном получили долгожданное жилье и уже переехали туда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Галины, совсем недавно ей позвонили из акимата поселка Таскала и сообщили радостную новость о том, что подошла ее очередь на получение жилья. - Это такая радость, это такое облегчение для нас с сыном, ведь мы из месяца в месяц снимали крохотную комнатушку, в которой и ели, спали и учили уроки. Отдавали за это 25 тысяч тенге плюс коммунальные услуги. Хоть мы и будем теперь жить в селе, но хоть в своем углу. Получили двухкомнатную квартиру в трехэтажном доме. Да, много еще чего нужно сделать в квартире, есть недочеты, нужно обустроить ее. Ежемесячно должны выплачивать 10014 тенге, и еще коммунальные услуги, - с радостью в голосе рассказала Галина. Нужно отметить, не так давно в социальную сеть попало скандальное видео, где главной героиней стала Галина. На видеоролике она ругалась матом и непристойно себя вела. Эту ситуацию женщина объяснила журналистам "МГ". - В тот день я ехала с сыном от своей свекрови, как всегда вся на нервах. Приехал таксист, мы сели в машину, и я сразу же по своей простоте отдала ему деньги за проезд. По дороге он попал в ДТП. Я естественно начала просить свои деньги обратно. А он же по приезду сотрудников полиции сказал, что попал в ДТП в момент, когда якобы я передавала ему деньги за проезд, то есть обвинял меня в том, чего на самом деле не было. И тут, как в тумане, я начала ругаться с ним, доказывать свою правоту. Еще я ударилась очень сильно затылком и лежала всю ночь под капельницами в больнице. Да, бывает я психую до такой степени, что и матерюсь, и веду себя, конечно, не очень. Мне за это ужасно стыдно потом. Вы только не подумайте, что я пью, ни в коем случае я не употребляю алкоголь. И в тот день меня проверили, алкоголя в крови не было, - отметила женщина. После этой ситуации органы опеки ставили вопрос на комиссию при акимате города Уральск на рассмотрение на ограничение Галину Бошенятову в родительских правах. 23 октября состоялся суд, где было принято решение об административной ответственности женщины. - Вот теперь я оплачу штраф и надеюсь впредь не попадать в такие истории. Сына у меня не забрали, слава богу. Потому что у него хорошие характеристики. Это мои характеристики не очень, - рассказывает Галина. - Все равно я еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня понял и помог. Сын у меня сыт и одет, учится очень хорошо. Теперь новый этап в жизни: будем делать ремонт в квартире. Напомним, "МГ" не раз писал про историю Галины Бошенятовой. Женщина уже давно страдает эпилепсией. Она безуспешно пыталась устроиться на работу. В отчаянье женщина ударила своего малолетнего сына ножом, однако затем сама вызвала скорую помощь. Тогда же Галину лишили группы инвалидности. После чего сын Галины Богдан долгое время находился в ЦАНе. Затем органы опеки решили отдать мальчика отцу. Но как оказалось, отцу мальчик совсем не нужен, Галина снова воспитывает своего сына одна. Позже стало известно , что неравнодушные казахстанцы собрали полмиллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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