Страдающей эпилепсией женщине выдали двухкомнатную квартиру в селе ЗКО

Галина Бошенятова вместе с сыном получили долгожданное жилье и уже переехали туда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Галины, совсем недавно ей позвонили из акимата поселка Таскала и сообщили радостную новость о том, что подошла ее очередь на получение жилья. - Это такая радость, это такое облегчение для нас с сыном, ведь мы из месяца в месяц снимали крохотную комнатушку, в которой и ели, спали и учили уроки. Отдавали за это 25 тысяч тенге плюс коммунальные услуги. Хоть мы и будем теперь жить в селе, но хоть в своем углу. Получили двухкомнатную квартиру в трехэтажном доме. Д