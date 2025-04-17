«Стрельба и поножовщина»: казахстанец ранил полицейского

В Алматы осудили участников инцидента, которые применили оружие и напали на полицейского.

В ночь на 22 декабря 2024 года у бара «Barland» в Медеуском районе города Алматы произошёл инцидент с участием посетителей и охраны заведения. Конфликт между сторонами перерос в драку. Ножевое ранение получил сотрудник полиции, прибывший по вызову.

Во время происшествия один из охранников произвёл два выстрела из незарегистрированного травматического пистолета. Установлено, что он не имел разрешения на ношение и применение оружия, а также не был официально трудоустроен — охранные услуги оказывал на разовой основе без оформления.

По итогам следствия оба участника задержаны. Их привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 293 (хулиганство) и части 3 статьи 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса РК.

Cуд приговорил охранника к 5 годам лишения свободы, второго участника — к 1 году 6 месяцам.

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