Стрельба в Уральске: уголовное дело передали в суд

Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 25 марта, предварительное слушание состоится 8 апреля. На скамье подсудимых трое молодых людей: Алпамыс Насипкалиев, Айдос Баянгалиев, которые обвиняются по статье 293 УК РК "Хулиганство", и Райымбек Сериков, обвиняемый в покушении на убийство. Напомним, стрельба произошла 20 октября. Этот момент успели запечатлеть камеры видеорегистратора. Участниками стрельбы стали около 20 молодых людей в возрасте от 20 до 2