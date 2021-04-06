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Социум

Стрельба в Уральске: уголовное дело передали в суд

Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 25 марта, предварительное слушание состоится 8 апреля. На скамье подсудимых трое молодых людей: Алпамыс Насипкалиев, Айдос Баянгалиев, которые обвиняются по статье 293 УК РК "Хулиганство", и Райымбек Сериков, обвиняемый в покушении на убийство. Напомним, стрельба произошла 20 октября. Этот момент успели запечатлеть камеры видеорегистратора. Участниками стрельбы стали около 20 молодых людей в возрасте от 20 до 2
Арайлым Усербаева
Стрельба в Уральске: уголовное дело передали в суд
Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За пропаганду терроризма, хранение и продажу наркотиков осудили жителя Атырау
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 25 марта, предварительное слушание состоится 8 апреля. На скамье подсудимых трое молодых людей:  Алпамыс Насипкалиев, Айдос Баянгалиев, которые обвиняются по статье 293 УК РК "Хулиганство", и Райымбек Сериков, обвиняемый в покушении на убийство. Напомним, стрельба произошла 20 октября. Этот момент успели запечатлеть камеры видеорегистратора. Участниками стрельбы стали около 20 молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.  24-летний мужчина получил ранения и находился в реанимации, позже он был выписан. Полицейским удалось задержать всех участников конфликта. Позже свидетели рассказали подробности произошедшего. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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