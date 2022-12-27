Строительство и реконструкция канализаций требуется в 68 городах Казахстана

Часть средств на это правительство займёт у международных финансовых институтов. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что с 2023 по 2028 годы пройдёт строительство канализационных очистных сооружений. На сегодня из 89 городов Казахстана КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. - В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трём проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию ещё трёх проектов в городах Акт