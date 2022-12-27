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Социум

Строительство и реконструкция канализаций требуется в 68 городах Казахстана

Часть средств на это правительство займёт у международных финансовых институтов. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что с 2023 по 2028 годы пройдёт строительство канализационных очистных сооружений. На сегодня из 89 городов Казахстана КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. - В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трём проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию ещё трёх проектов в городах Акт
Дана Рахметова
Строительство и реконструкция канализаций требуется в 68 городах Казахстана
Часть средств на это правительство займёт у международных финансовых институтов.
Жители новостройки задыхаются от канализационной вони в Уральске
Жители новостройки задыхаются от канализационной вони в Уральске
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что с 2023 по 2028 годы пройдёт строительство канализационных очистных сооружений. На сегодня из 89 городов Казахстана КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%.
- В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трём проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию ещё трёх проектов в городах Актау, Ленгер, Шымкент, - сказал Ускенбаев.
Работы на КОС в оставшихся 62 городах будут финансироваться двумя способами:
  • привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Таким способом построят и реконструируют КОС в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек;
  • за счёт трансфертов из республиканского бюджета - для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек.
Заёмные средства МФО будут предоставляться до 15 лет. Потребуется около 403 млрд тенге. Возвращать деньги планируется из двух источников: тариф и субсидии из республиканского и местного бюджетов.
- Объём субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов (от 7 до 30%). Вопрос увеличения тарифов прорабатывается. За счёт трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге, - пояснил министр.
Заслушав доклад главы МИИР, премьер-министр Алихан Смаилов сказал, что по этому вопросу идёт затягивание процессов планирования и финансирования.
- Объём сточных вод ежегодно растет. Предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается. Были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы. Поэтому вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле, - подчеркнул глава кабмина.
Премьер дал поручения по проекту и назначил общий контроль за своим заместителем Романом Скляром. Стоит отметить, что одно из проблемных КОС находится в Уральске. Сооружения введены в эксплуатацию в 1976 году. На сегодня они полностью изношены. Мощность рассчитана на 50 тысяч кубов в сутки, а в период паводков объём сточных вод достигает 80 тысяч кубов в сутки. Ущерб наносят и сами жители - бросают в канализацию мусор, средства личной гигиены, кто-то умудрился закинуть даже щенков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан канализация

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