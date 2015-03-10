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Социум

Уральским студентам показали антикоррупционный спектакль «Құдалар»

6 марта в Казахском драматическом театре ЗКО прошел спектакль «Құдалар», специально подготовленный для студентов колледжей и старшеклассников. Как объяснили представители департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с управлением образования области, спектакль должен показать молодому поколению, что взятка, подлог и вымогательство - это не выход из ситуации. - Наше агентство совместно с управлением культуры, архивов и документации ЗКО проводят акцию «Воспитание молодежи к человечности через театр», - говорит ко
Marat
Уральским студентам показали антикоррупционный спектакль «Құдалар»
6 марта в Казахском драматическом театре ЗКО прошел спектакль «Құдалар», специально подготовленный для студентов колледжей и старшеклассников.
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spektakl1
 Как объяснили представители департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с управлением образования области, спектакль должен показать молодому поколению, что взятка, подлог и вымогательство - это не выход из ситуации. - Наше агентство совместно с управлением культуры, архивов и документации ЗКО проводят акцию «Воспитание молодежи к человечности через театр», - говорит консультант департамента Биржан ХАЙРУЛЛИН. - Мы хотим сформировать и закрепить в сознании детей то, что честность, неподкупность и справедливость должно быть у каждого человека внутри. Известно, что у детей в раннем возрасте формируется представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И важно в этом возрасте объяснить, что коррупция - это преступление, это социальное зло. Суть спектакля такова, что молодой парень влюбляется в девушку из богатой семьи. А родители девушки не хотят отдавать свою дочь за него и требуют большой калым. Чтобы быстро разбогатеть, парень идет на хитрости, переделывает диплом, подкупает людей. Узнав об этом, девушка решает отказаться от свадьбы и любимого человека. - Если честно, мне понравился спектакль, - говорит старшеклассница Айгерим КУАНОВА. - Довольно забавно смотреть на подготовку и суету со стороны. Не так давно у меня сестренка вышла замуж и никакого калыма нам не платили. Я думаю, что в современном мире уже не должно быть таких понятий как калым. Жалко мне парня, ведь он её любил и пошел на обман. Но действительно, на обмане отношений нормальных не будет, и жизнь не построишь.
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Коррупция спектакль

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