Уральским студентам показали антикоррупционный спектакль «Құдалар»

6 марта в Казахском драматическом театре ЗКО прошел спектакль «Құдалар», специально подготовленный для студентов колледжей и старшеклассников. Как объяснили представители департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с управлением образования области, спектакль должен показать молодому поколению, что взятка, подлог и вымогательство - это не выход из ситуации. - Наше агентство совместно с управлением культуры, архивов и документации ЗКО проводят акцию «Воспитание молодежи к человечности через театр», - говорит ко