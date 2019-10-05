Случай произошёл в девятиэтажном доме, расположенном в районе Нефтебазы. По словам очевидцев, погибшая проживала в этом доме. - Когда и как упала девушка, мы не видели. Но говорят, что выпала из окна 7 этажа, из квартиры, в которой проживала. Ей примерно лет 20. Разбилась насмерть, ударилась головой об асфальт. Тут сразу же приехали полицейские,- рассказали очевидцы. В департаменте полиции ЗКО отметили, что по предварительной информации 21-летняя девушка выпрыгнула с балкона 7 этажа. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведения до самоубийства", - пояснили в ведомстве. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой помощи о падении человека с высоты поступил в 6.32. - В 06.37 скорая прибыла на место. У девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось, по дороге в больницу она скончалась, - отметили в управлении.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.