Студенты с ограниченными возможностями будут работать в уральском ЦОНе

В течение трех лет в Уральском колледже обучение проходили ребята с ограниченными возможностями. Смогут ли они воспользоваться своим дипломом и устроиться на работу, выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2012 году Уральский колледж информационных технологий осуществил первый набор из 7 учащихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» по квалификации «Техник-программист» на базе общего среднего образования, то есть 11 классов. - В течение трех лет проводилась работа по подготовке студентов с ограниченными воз