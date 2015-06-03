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Социум

Студенты с ограниченными возможностями будут работать в уральском ЦОНе

В течение трех лет в Уральском колледже обучение проходили ребята с ограниченными возможностями. Смогут ли они воспользоваться своим дипломом и устроиться на работу, выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2012 году Уральский колледж информационных технологий осуществил первый набор из 7 учащихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» по квалификации «Техник-программист» на базе общего среднего образования, то есть 11 классов. - В течение трех лет проводилась работа по подготовке студентов с ограниченными воз
Marat
Студенты с ограниченными возможностями будут работать в уральском ЦОНе
IMG_2476
IMG_2476
В течение трех лет в Уральском колледже обучение проходили ребята с ограниченными возможностями. Смогут ли они воспользоваться своим дипломом и устроиться на работу, выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2012 году Уральский колледж информационных технологий осуществил первый набор из 7 учащихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» по квалификации «Техник-программист» на базе общего среднего образования, то есть 11 классов. - В течение трех лет проводилась работа по подготовке студентов с ограниченными возможностями развития как востребованных специалистов, чтобы они могли заняться интеллектуальной продуктивной деятельностью, могли почувствовать себя полноправными членами общества, - говорит директор колледжа Александр ГЛАДКОВ. - За основу мы взяли интегрированное обучение, которое способствовало стремлению ребят самореализоваться, получить профессию, ощутить себя личностью неотъемлемой частью социума. Как говорят сами ребята, за годы обучения они смогли не только получить профессию, но и самореализоваться, показать свой потенциал. Так, одни из них всерьез занимались доступными видами спорта, участвовали в различных праздниках и даже в соревнованиях республиканского значения. Мы не раз писали об успехах необычных студентов. За три года ребята заметно повзрослели и многому научились. Теорию они смогли закрепить на производственной практике, которую проходили в ЦОНе. - Мы проходим практику в этом филиале в секторе самообслуживания, - говорит студент Кайрат НУГМАНОВ. - Очень интересная работа, все время общаемся с разными людьми, помогаем разобраться в таких вопросах, например, как получить электронную цифровую подпись и многое другое. Поначалу было тяжело сориентироваться: новое место, новые люди. Но нас очень хорошо встретили, помогали, если что-то было не понятно. Новыми работниками-практикантами остались довольны и сотрудники ЦОНа. Ребята смогли себя зарекомендовать как ответственные и серьезные, можно сказать деловые люди. И если верить обещанию руководства филиала ЦОНа, некоторые из них, вероятнее всего, останутся работать на постоянной основе. - У нас на производственной практике работали 5 студентов, - говорит директор филиала Марат БАССАРОВ. - Я всегда приводил этих ребят в пример своим сотрудникам. У них глаза горят от желания работать, и они умеют хорошо работать. Особенно часто я наблюдал работу Вячеслава ДУДАКОВА и Кайрата НУГМАНОВА. Из них выйдут отличные работники. Думаю, что как только появятся вакансии, обязательно возьму их на работу. У нас в филиалах по области работает 9 человек с инвалидностью 2 и 3 групп, они имеют высшее техническое образование и прекрасно справляются. Ребята тоже надеются, что смогут работать и реализовать себя на профессиональном поприще. - В этом филиале все очень удобно расположено, и мы свободно передвигаемся, - говорит студент Вячеслав ДУДАКОВ. - Работа интересная и нужная. Надеемся, что останемся здесь в качестве работников. Есть, конечно, один нюанс - это подвоз. Ведь пока мы студенты, нас привозит спецтехника от колледжа, а когда выпустимся, придется думать, как добираться самим. Но я считаю, кто хочет работать, тот найдет выход из положения. Сейчас для нас самое важное - это подготовка к защите диплома. Между тем самостоятельный подвоз людей на колясках при помощи городского транспорта в этот район практически невозможен. Ведь в этом районе проезжают только маленькие микроавтобусы и ПАЗы, а, значит, добираться необычным работникам действительно будет не просто. В Казахстане около 47 тысяч детей-инвалидов. Треть из них учится в интернатах, еще треть - на домашнем обучении, а остальные не учатся вообще. Поэтому появление инклюзивного образования - реальный шанс для людей с ограниченными возможностями получить образование и стать полноправным членом нашего общества.
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ЦОН Колледж

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