Студенты Уральска устроили флеш-моб в поддержку Назарбаева

Сегодня 26 апреля 23.00 около 400 студентов собрались на площади Абая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ведущие объявили, что по результатам предварительных подсчетов бюллетеней, абсолютное большинство голосов набрал кандидат Нурсултан НАЗАРБАЕВ. - Организатором флеш-моба является областной филиал молодежного крыла "Жас Отан", - рассказал и.о. начальника по вопросам молодежной политики Нурлыбек ДАУМОВ. - В нем принимали участие 400 человек, это студенты городских вузов, активисты молодежных организаций и обществ. Цель мероприятия - поддержка итогов выборов в президенты республики ка