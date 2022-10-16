По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева с восьмого октября в стране была запущена общенациональная акция «Нет мусору на природе!», которая призвана объединить всех, кто выступает против бездумного, потребительского отношения к природе. В первый день общенациональной акции в Бурлинском районе была проведена акция "Таза жағалау". Организована очистка от мусора берегов рек Урал, Шыңғырлау, Бурла, озера Бумаколь. А 15 октября проведена очистка территорий памятников города Аксай и сельских округов. В предстоящие выходные дни запланирована уборка территорий города Аксай и сельских населенных пунктов, а также зеленых полос, высаженных вдоль южной объездной дороги райцентра. Кстати, всех жителей района пригласили принять участие в субботниках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.