Субсидии на 12 млн тенге использовали не по назначению в ЗКО

Прокуратура Сырымского района по результатам анализа соблюдения законности при предоставлении субсидий выявили факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму около 12 миллионов тенге.

Установлено, что без обеспечения срока хранения из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных списано 1 154 головы, субсидированных в 2023 году на сумму 11,9 миллиона тенге.

К примеру, сельскохозяйственный производственный кооператив четвертого мая 2023 года приобрел 383 головы племенного крупного рогатого скота и получил субсидии в размере 3,8 миллиона тенге, которые в последующем были списаны в течение года из базы данных.

– Тогда как в соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, обеспечивается сохранность заявленного маточного поголовья (за исключением зоотехнической нормы выбытия) в течение года, - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Государству причинен материальный ущерб на сумму 11,9 миллиона тенге.