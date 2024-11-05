Суд Мангистау восстановил вдову и мать двоих детей в очереди на жилье

Супруги, находившиеся в браке с 2009 года, имели двоих несовершеннолетних детей. В марте 2016 года муж женщины скончался, в октябре того же года вдова подала заявление на постановку в очередь на получение жилья по категории «неполная семья».

В Актау состоялось судебное разбирательство по делу вдовы, которая обжаловала действия местных властей, снявших ее с учета в очереди на получение жилья, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Супруги, находившиеся в браке с 2009 года, имели двоих несовершеннолетних детей. В марте 2016 года муж женщины скончался, в октябре того же года вдова подала заявление на постановку в очередь на получение жилья по категории «неполная семья».

Однако, в августе 2024 года, после проведения инвентаризации, отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау обнаружил, что у женщины на праве собственности зарегистрирована квартира. На основании этого вдова была снята с учета.

Женщина обжаловала это решение в суде Мангистауской области, потребовав признать действия отдела жилкомхоза незаконными и восстановить её в очереди на получение жилья. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июне 2017 года она унаследовала от матери однокомнатную квартиру в Актау общей площадью 34,9 кв.м, жилой – 17,7 кв.м.

Суд удовлетворил иск вдовы по следующим основаниям:

В соответствии с нормами Закона «О жилищных отношениях», местный исполнительный орган предоставляет жилье в размере не менее 15 кв.м. и не более 18 кв.м. полезной площади на человека. Унаследованная вдовой квартира не соответствует этим нормам.

Согласно статьи 73 Закона, неполные семьи, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет до его получения, не подлежат снятию с учета.

Таким образом, суд постановил, что вдова не подлежит снятию с учета на основании действующего законодательства. В адрес акимата города было вынесено частное определение по факту нарушения отделом жилищно-коммунального хозяйства требований законодательства.

Решение суда еще не вступило в законную силу, и вдова продолжает бороться за свои права.

Напомним, в ЗКО в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 31 227 человек, среди которых 18 701 из числа социально-уязвимых слоев населения и 4 245 многодетных семей. На первое сентября 2024 года в порядке очереди жилье получили 124 человека. Среди них шесть граждан, чье единственное жилье было признано аварийным и шесть служащих государственных и бюджетных организаций.