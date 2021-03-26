Суд над гражданами Украины в ЗКО: прокурор исключил 5 килограммов наркотиков из обвинительного акта

Такое количество синтетических наркотиков было исключено из материалов дела в связи с недоказанностью сбыта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске продолжается процесс над гражданами Украины Игорем Дунаевским и Виталием Малюком, которых судят за изготовление синтетических наркотиков. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснац