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Социум

Суд над гражданами Украины в ЗКО: прокурор исключил 5 килограммов наркотиков из обвинительного акта

Такое количество синтетических наркотиков было исключено из материалов дела в связи с недоказанностью сбыта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске продолжается процесс над гражданами Украины Игорем Дунаевским и Виталием Малюком, которых судят за изготовление синтетических наркотиков. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснац
Арайлым Усербаева
Суд над гражданами Украины в ЗКО: прокурор исключил 5 килограммов наркотиков из обвинительного акта
Такое количество синтетических наркотиков было исключено из материалов дела в связи с недоказанностью сбыта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
В Уральске продолжается процесс над гражданами Украины Игорем Дунаевским и Виталием Малюком, которых судят за изготовление синтетических наркотиков. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ". Дело рассматривает судья Бакыт Ермаханов. Во время очередного заседания прокурор Ринат Сундуков заявил, что по делу составлен новый обвинительный акт. – В новом обвинительном акте исключены пять килограммов сбыта в связи с недоказанностью. Теперь по делу проходит 36 килограммов синтетических наркотиков. В остальном все остается по-прежнему, - заявил прокурор. Судья Бакыт Ермаханов назначил следующее судебное заседание на 14 апреля. Напомним, полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении были обнаружены две конструкции со стеклянными колбами, а также морозильная камера, была установлена искусственная вентиляция. В задней части двора в земле были вкопаны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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