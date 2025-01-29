Суд в Атырау постановил снести жилой комплекс в самом центре города

Из-за отсутствия согласительных документов жилой комплекс NB Towers в центре Атырау будет снесен, передает azh.kz. Такое заявление опубликовало областное управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

Ведомство провело проверку на предмет законности и соблюдения строительных норм при возведении жилого комплекса и по итогам обратилось в суд. Атырауский городской суд признал строение незаконным и постановил его снос. Апелляционная жалоба застройщика была отклонена решением Атырауского областного суда.

По данным источника, дольщики вложили в покупку квартир от 20 до 40 млн тенге. Жители беспокоятся, как теперь вернуть деньги в случае сноса дома.

- В 2021 году мы приобрели двухкомнатную квартиру площадью 43 квадратных метров в этом ЖК. Видя, что заливается фундамент, заключили предварительный договор и внесли первый платеж в размере 20%. До октября 2022 года полностью оплатили 20 млн тенге, так как дом должен был быть сдан в эксплуатацию в октябре 2022 года. Однако работы велись медленно, причем застройщик каждый раз объяснял это разными причинами: то карантином, то ситуацией в России. Мы терпеливо ждали, но когда услышали новость о сносе из-за отсутствия документов, были шокированы, - рассказала одна из дольщиков Унай Арыстанова.

Она также сообщила, что строительство жилого комплекса почти завершено, остаются только установка дверей и подключение коммуникаций. Жители требуют либо легализовать объект и передать им ключи, либо вернуть их деньги. Кроме того, они задаются вопросом, почему власти не приостановили строительство незаконного дома, которое продолжается уже три года в самом центре города.

- В 2023 году, когда ГАСК опубликовал список незаконно строящихся объектов, я сразу направила письмо в строительную компанию. Однако они заверили меня, что документы в порядке, но так и не предоставили их. Тогда я подала иск в суд, через судебного исполнителя заблокировала их счета и смогла вернуть 3 млн тенге. Остается вернуть еще около 24 млн. Я написала заявления в суд и генеральную прокуратуру, но везде получаю ответ, что у объекта нет необходимых документов, - поделилась еще одна дольщица Акмарал Досова.

Как отмечается, дольщики встретились с учредителями компании в мае 2024 года, и те пообещали передать ключи в октябре. Однако, вместо того чтобы предпринимать реальные шаги, они продолжают получать лишь обещания.

По словам одного из учредителей NB Towers Руслана Юсупова, основным препятствием для получения документов является близкое расположение здания к автозаправочной станции Qazaq Oil.

- Кроме нас, рядом с этой заправкой есть и другие здания. Однако они успели получить согласование раньше. В настоящее время расстояние в 100 метров от заправки до дома считается несоответствующим нормам. Мы подали документы на государственную экспертизу, но из-за этой заправки не можем получить разрешение, - отметил Юсупов.

Он также добавил, что ведутся переговоры с руководством заправочной станции о ее переносе.

- Когда там была АЗС «Меркурий», мы договорились о переносе за пределы города. Но после смены собственников договориться не удалось. Сейчас с участием акимата эти вопросы решаются. Мы хотим оправдать доверие людей. Наша цель - завершить проект и передать его жителям. Мы надеемся, что документы будут готовы в течение двух месяцев, - сообщил Юсупов.

Представители компании заявили, что все строительные материалы закуплены и для завершения строительства требуется разрешение на проект и эскизное согласование от акимата. Как отметил Юсупов, они готовы, если потребуется, приобрести АЗС Qazaq Oil и построить ее в другом месте города, чтобы решить проблему.

По данным открытых источников и официальной странице NB Holding в Instagram, именно эта компания является застройщиком данного жилого комплекса. Строительная компания имеет объекты в Алматы, Актау, Атырау и Актобе.