Суд забрал четверых детей у матери в ЗКО

На суде дети сами попросили вернуть их к папе.

Отчим запугивал детей, а мать оставляла их без присмотра. На суде школьники сами попросили вернуть их к папе.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, драма развернулась в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО.

После развода родителей трое детей какое-то время жили с отцом, а один - с мамой. В 2025 году бывшие супруги заключили медиативное соглашение и решили, что все четверо детей будут жить с матерью. Но семейная идиллия продлилась недолго: женщина переехала в город к другому мужчине и фактически забросила воспитание сыновей и дочерей.

Дети вернулись к отцу. Как выяснилось на суде, горе-мать неоднократно оставляла несовершеннолетних без присмотра, за что её даже привлекли к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.

Когда женщина попыталась снова забрать детей в дом нового избранника, школьники категорически воспротивились. В присутствии психолога они заявили, что хотят жить только с отцом, так как отношения с отчимом у них не сложились. Кроме этого дети заявили, что отчим часто их запугивал. Факт ненадлежащего ухода подтвердили и участковые инспекторы полиции.

Защищая интересы детей, суд встал на сторону отца и официально определил место жительства всех четверых несовершеннолетних с ним.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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