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Социум

Судебные исполнители приостановили работу скандальной свинофермы в Актюбинской области

Противостояние между жителями села Бестамак и предпринимателем, открывшим в их поселке свиноферму, продолжается с осени прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". – В селе вонь, нечистоты со свинофермы сбрасывают прямо в Илек, а отходы после забоя животных сбрасывают в траншеи и даже не закапывают, - обратились жители к властям в ноябре прошлого года. Все происходящее они сняли на видео, выложили в соцсети. После этого на место выехали экологи, специалисты ветнадзора устроили проверку, нашли массу нарушений. Ущерб от деятельности свинофермы, по их словам, составил 7,2 млрд тенг
gorod
Судебные исполнители приостановили работу скандальной свинофермы в Актюбинской области
Противостояние между жителями села Бестамак и предпринимателем, открывшим в их поселке свиноферму, продолжается с осени прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы
Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы
– В селе вонь, нечистоты со свинофермы сбрасывают прямо в Илек, а отходы после забоя животных сбрасывают в траншеи и даже не закапывают, - обратились жители к властям в ноябре прошлого года. Все происходящее они сняли на видео, выложили в соцсети. После этого на место выехали экологи, специалисты ветнадзора устроили проверку, нашли массу нарушений. Ущерб от деятельности свинофермы, по их словам, составил 7,2 млрд тенге. Владельцу ТОО «Парижская коммуна 21», предпринимателю Гайку Тертеряну необходимо было возместить его. Однако этого не произошло. Сейчас владелец свинофермы под домашним арестом. Его предприятием были нарушены требования в сфере экологического, земельного и ветеринарного законодательства, сообщили в областном акимате. - Суд удовлетворил 2 иска департамента экологии о приостановлении деятельности сброса сточных вод и навозохранилища. Решения судов вступили в силу 18 и 26 марта, но предприятие их не исполнило. 9 апреля судоисполнители опечатали канализационную насосную системы, вдоль проезда на территорию навозохранилища поставили железобетонные блоки. За последствия негативного воздействия на окружающую среду после закрытия предприятия ответственность несет хозяин предприятия. С конца прошлого года у предприятия было достаточно времени для принятия мер по устранению выявленных экологических, ветеринарных и земельных нарушений, - сообщили в акимате Актюбинской области. Напомним, 19 ноября 2020 года возмущенные вонью, грязью, отходами предприятия жители, потребовали проверить его и закрыть. Обращение было опубликовано в соцсети, там же были видео скотомогильника, куда свозят отходы свинокомплекса, сброс нечистот фермы. Жители утверждали, что они идут в Илек и в почву. На свинокомплексе назначили срочную проверку.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Свиноферма

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