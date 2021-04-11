Судебные исполнители приостановили работу скандальной свинофермы в Актюбинской области

Противостояние между жителями села Бестамак и предпринимателем, открывшим в их поселке свиноферму, продолжается с осени прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". – В селе вонь, нечистоты со свинофермы сбрасывают прямо в Илек, а отходы после забоя животных сбрасывают в траншеи и даже не закапывают, - обратились жители к властям в ноябре прошлого года. Все происходящее они сняли на видео, выложили в соцсети. После этого на место выехали экологи, специалисты ветнадзора устроили проверку, нашли массу нарушений. Ущерб от деятельности свинофермы, по их словам, составил 7,2 млрд тенг