Суды приняли рекордное число исков о защите прав потребителей

Несмотря на такой прорыв, значительная часть исков по-прежнему не доходит до реального рассмотрения.

По данным КПСиСУ ГП РК, настолько высокий уровень наблюдается впервые как минимум за 10 лет.

Статистика подтверждает, что со временем люди стали чаще обращаться в суды, чтобы отстоять свои потребительские права. Так, с 2016 по 2025 год в январе-марте количество поданных исков снижалось всего лишь трижды (г/г). Последний такой случай произошел в 2024-м. Тогда показатель потерял немного, 4%.

В то же время часто жалобы потребителей имеют отношение к сферам торговли и услуг (41% поступивших в суды обращений в I квартале). И совсем редко — к сфере медицины (2%).

Несмотря на такой прорыв, значительная часть исков по-прежнему не доходит до реального рассмотрения. Например, в отдельно взятом 2024 году суды вернули заявителям треть поданных обращений.

В основном такие иски возвращают по причине несоблюдения четырехступенчатого алгоритма. Согласно закону, прежде чем обратиться в суд, потребитель должен последовательно пройти три этапа урегулирования конфликта (предприниматель-медиатор-государственный орган) и не добиться успеха ни на одном из них.

К слову, власти планируют упростить эту процедуру и сделать ее двухступенчатой – соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе.

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