Пытки в колонии: суд отменил вердикт присяжных

Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в другом составе.

По сообщению пресс-службы областного суда, их обвиняли в пытках осужденных.

Присяжные ранее признали их невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления. Основаниями к отмене приговора стали допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

— В присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших, — сообщили в суде.

Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в другом составе.

Ранее военные прокуроры защитили права срочников.