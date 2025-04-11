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Происшествия Социум

Пытки в колонии: суд отменил вердикт присяжных

Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в другом составе.
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Пытки в колонии: суд отменил вердикт присяжных

По сообщению пресс-службы областного суда, их обвиняли в пытках осужденных. 

Присяжные ранее признали их невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления. Основаниями к отмене приговора стали допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

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— В присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших, — сообщили в суде.

Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в другом составе.

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