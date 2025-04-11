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Социум

«Спали в куртках, чтобы не задохнуться»: почему подвалы в центре Уральска топит каждую весну

Жители одной из многоэтажек Уральска пожаловались на удушающий запах канализации.
Жулдызхан Хасангалиева
«Спали в куртках, чтобы не задохнуться»: почему подвалы в центре Уральска топит каждую весну

В редакцию «МГ» обратились жители дома №177 по улице Жунисова. Они сообщили, что каждую весну сталкиваются с одной и той же проблемой — из подвала исходит резкий запах нечистот. Подвал затоплен, как и ближайшие канализационные люки. 

Из-за этого в подъезде стоит сильный неприятный запах, который доходит до пятого этажа. Стены и полы постоянно влажные. Жители не понимают, почему их подвал ежегодно затапливает и почему проблема до сих пор не решена.

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Ольга Пашкова проживает на первом этаже. Она уточнила, что подвал заполняется нечистотами уже не первый год. Однако именно весной его долго не чистят.

— Подвал заполняется нечистотами уже не первый год и не в первый раз. Но весной почему-то долго не проводят очистку. Вот мы уже две недели задыхаемся (на момент съёмки 27.03.25 подвал всё ещё был затоплен). Пахнет фекалиями, ночью мы спим с дочерью в зимних куртках и с открытыми окнами. Если бы мы их закрыли, вы бы нас сейчас не увидели, — сказала Ольга Пашкова.

По её словам, проблема повторяется каждую весну, и её причины до сих пор не выявлены. Елена Колесникова, жительница пятого этажа, также сообщила, что до её квартиры доходит неприятный запах. 

В подъезде всё мокрое — ступеньки, электрические щитки. По словам жильцов, по щиткам течёт вода. Люди не знают, куда обращаться: КСК направляет их в водоканал, а водоканал — обратно. В результате никто не может установить причину ежегодного затопления.

Стопкадр с видео Медета Медресова

В городском акимате пояснили, что капитальный ремонт в этом районе не требуется — трубы находятся в рабочем состоянии. Проблемы, по их словам, возникают внутри самих домов, а это уже зона ответственности КСК или ОСИ. 

Весной канализация часто переполняется из-за отсутствия ливневой системы в городе. Ещё одной причиной засоров называют мусор и средства гигиены, которые выбрасываются в унитазы. Спецтехники и работников у водоканала достаточно, однако техника устаревшая, из-за чего заявки обрабатываются не так оперативно, как хотелось бы.

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