Супруга, потерявшая в аварии на трассе ЗКО мужа, не может добиться наказания для виновника

24 апреля 2017 года на дороге в поселке Подстепное Теректинского района местный житель сбил двоих пешеходов на обочине дороги, один из которых скончался в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погибший Ахан Ешимов. Фото предоставлено родными погибшего Уголовное дело в отношении водителя дважды возбуждалось, но его все-таки закрыли, и виновник избежал наказание. По словам супруги погибшего мужчины Нуршат ДУЙСЕКЕНОВОЙ, с места ДТП его увезли в травмпункт, где он скончался. - В тот вечер мой муж с родственником шли по обочине дороги, и их сбил автомобиль, ехавший сзади. Очевидцы в