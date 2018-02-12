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Происшествия Социум

Супруга, потерявшая в аварии на трассе ЗКО мужа, не может добиться наказания для виновника

24 апреля 2017 года на дороге в поселке Подстепное Теректинского района местный житель сбил двоих пешеходов на обочине дороги, один из которых скончался в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погибший Ахан Ешимов. Фото предоставлено родными погибшего Уголовное дело в отношении водителя дважды возбуждалось, но его все-таки закрыли, и виновник избежал наказание. По словам супруги погибшего мужчины Нуршат ДУЙСЕКЕНОВОЙ, с места ДТП его увезли в травмпункт, где он скончался. - В тот вечер мой муж с родственником шли по обочине дороги, и их сбил автомобиль, ехавший сзади. Очевидцы в
gorod
Супруга, потерявшая в аварии на трассе ЗКО мужа, не может добиться наказания для виновника
24 апреля 2017 года на дороге в поселке Подстепное Теректинского района местный житель сбил двоих пешеходов на обочине дороги, один из которых скончался в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Погибший Ахан Ешимов. Фото предоставлено родными погибшего Уголовное дело в отношении водителя дважды возбуждалось, но его все-таки закрыли, и виновник избежал наказание. По словам супруги погибшего мужчины Нуршат ДУЙСЕКЕНОВОЙ, с места ДТП его увезли в травмпункт, где он скончался. - В тот вечер мой муж с родственником шли по обочине дороги, и их сбил автомобиль, ехавший сзади. Очевидцы вызвали скорую и полицию, а виновник аварии никак не помог моему супругу. До сих пор он ни разу мне не позвонил и не извинился, я даже не видела его и не знаю, как он выглядит. Первый раз уголовное дело закрыли летом 2017 года. Тогда я написала в прокуратуру жалобу и дело открыли. В декабре я узнаю о том, что дело вновь закрыли еще в сентябре, но меня в известность никто не поставил, - возмущается женщина. Судмедэкспертиза показала, что автомобиль сбил мужчин не сзади, а сбоку, тем самым это свидетельствует о том, что пешеходы шли не по обочине, а по дороге. - В прокуратуре области мне ответили, что результаты экспертизы были отправлены на изучение в Астану и теперь мы ждем ответ, - заявила Нуршат ДУЙСЕКЕНОВА. Нуршат ДУЙСЕКЕНОВА осталась одна с двумя малолетними детьми и с огромными долгами после смерти мужа. - Мы с моим погибшим мужем оформили две ипотеки - первая квартира, в которой мы жили и вторая - это дом для родителей-пенсионеров. Все это теперь осталось на мне. Я работаю воспитателем в детском саду и получаю 45 тысяч тенге. Мы остались без кормильца, а виновник аварии гуляет на свободе, - пояснила Нуршат ДУЙСЕКЕНОВА. Сейчас молодая женщина вновь обратилась в прокуратуру области и акимат ЗКО с заявлением о том, что дело в отношении водителя автомобиля "Фольксваген Пассат", который сбил ее мужа насмерть, незаконно закрывают. Также Нуршат ДУЙСЕКЕНОВА 10 февраля в день открытых дверей "Открытый акимат" оставила свое заявление заместителю акима ЗКО Арману УТЕГУЛОВУ, который в свою очередь пообещал взять на контроль расследование данного дела.
ДТП пешеход

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