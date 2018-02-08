Свидетели по делу ОПГ «Четыре брата»: Мы ездили по ночам и выключали фары

В актюбинском спецсуде по делу ОПГ «Четыре брата» заслушали показания водителей нефтевозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта informburo.kz Ережеп АБДАМБЕТОВ и Михаил КОЖУХОВСКИЙ проходят по делу в качестве свидетелей. Оба утверждают, что не знали, чем заполняют цистерны. За каждый рейс мужчинам платили по 20 000 тенге. Выезжали они исключительно ночью. Причем при въезде в Байганинский район, где и происходила кража нефти, им требовали выключить фары. На месторождении их уже ждали и сразу предупреждали – никаких вопросов и никаких лишних движений. - На "УАЗике" ребята вс