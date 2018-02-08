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Происшествия Социум

Свидетели по делу ОПГ «Четыре брата»: Мы ездили по ночам и выключали фары

В актюбинском спецсуде по делу ОПГ «Четыре брата» заслушали показания водителей нефтевозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта informburo.kz Ережеп АБДАМБЕТОВ и Михаил КОЖУХОВСКИЙ проходят по делу в качестве свидетелей. Оба утверждают, что не знали, чем заполняют цистерны. За каждый рейс мужчинам платили по 20 000 тенге. Выезжали они исключительно ночью. Причем при въезде в Байганинский район, где и происходила кража нефти, им требовали выключить фары. На месторождении их уже ждали и сразу предупреждали – никаких вопросов и никаких лишних движений. - На "УАЗике" ребята вс
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Свидетели по делу ОПГ «Четыре брата»: Мы ездили по ночам и выключали фары
В актюбинском спецсуде по делу ОПГ «Четыре брата» заслушали показания водителей нефтевозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта informburo.kz Ережеп АБДАМБЕТОВ и Михаил КОЖУХОВСКИЙ проходят по делу в качестве свидетелей. Оба утверждают, что не знали, чем заполняют цистерны. За каждый рейс мужчинам платили по 20 000 тенге. Выезжали они исключительно ночью. Причем при въезде в Байганинский район, где и происходила кража нефти, им требовали выключить фары. На месторождении их уже ждали и сразу предупреждали – никаких вопросов и никаких лишних движений. - На "УАЗике" ребята встречали ночью в спецодежде. Азиатской национальности. Я не знакомился, - рассказывает Михаил КОЖУХОВСКИЙ. – Подъехал. Кузов открыл. Труба такая и шланг. И все, с машины я не выходил. Они потом меня также вывели на дорогу. Свидетели утверждают, что только после громких арестов членов ОПГ они узнали, что перевозили краденую нефть. Знакомство с предполагаемым лидером ОПГ «Четыре брата» водители тоже отрицают. К слову, сегодня на суде Избасар устроил для свидетелей свой допрос. Меня зовут Еркин Избасаров. Там сидит Аухат. Слышал когда-нибудь? Никто не пугал? Не наезжал на тебя? – допытывался главный подозреваемый Еркин Избасар у свидетеля Кожуховского. Этот же вопрос он настойчиво задавал и второму свидетелю. На что оба дали отрицательные ответы. Напомним, в актюбинском специализированном суде по уголовным делам продолжают рассматривать нашумевшее дело по ОПГ «Четыре брата». На скамье подсудимых 26 человек. Им вменяют сразу несколько преступлений по тяжким статьям. В том числе кража нефти, похищение человека, создание организованной преступной группы. Предполагаемым лидером банды следствие считает инвалида-колясочника Еркина Избасара. В деле также фигурирует бывший замначальника ДВД Рахат Аханов. Подполковника обвиняют в покровительстве преступников. Рената ГАРДИЕВА
суд ОПГ

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