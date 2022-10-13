Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «Мы постоянно развиваем инновационные сервисы для казахстанских семей. Мы уже запустили такие сервисы, как открытие Социального Счета, оформление пособия по рождению ребёнка и социальной выплаты по уходу за ребёнком в возрасте до одного года. Теперь в нашем мобильном приложении Kaspi.kz появилась возможность оформить свидетельство о рождении ребёнка. Этот сервис мы запустили совместно с министерством юстиции, министерством здравоохранения, министерством цифровизации и АО «НИТ». Благодарим государственные органы за возможность делать госуслуги доступными для каждого казахстанца, а всех наших любимых клиентов - за то, что вы с нами!» Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: «Мы продолжаем работу по расширению доступа граждан к госуслугам. При рождении ребёнка гражданам Казахстана приходит SMS-уведомление для оформления пособий и заявление по оформлению свидетельства о рождении ребёнка. Теперь же появилась возможность оформления свидетельства в приложении Kaspi.kz».

Родителям больше не нужно тратить время на оформление свидетельства. Документ можно оформить онлайн, а время провести в заботах о малыше.Созданный министерством цифровизации формат взаимодействия государства и бизнеса позволяет внедрять удобные и полезные услуги в популярных приложениях. Данный механизм позволяет максимально облегчить процесс получения гражданами государственных услуг. Подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении Kaspi.kz. В заявке нужно ввести имя ребёнка и данные родителей, а затем - выбрать ЦОН, где вы хотите забрать свидетельство. При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать своё лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам. Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней. Свидетельство будет доступно в приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы». Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.