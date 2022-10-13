Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «Мы постоянно развиваем инновационные сервисы для казахстанских семей. Мы уже запустили такие сервисы, как открытие Социального Счета, оформление пособия по рождению ребёнка и социальной выплаты по уходу за ребёнком в возрасте до одного года. Теперь в нашем мобильном приложении Kaspi.kz появилась возможность оформить свидетельство о рождении ребёнка. Этот сервис мы запустили совместно с министерством юстиции, министерством здравоохранения, министерством цифровизации и АО «НИТ». Благодарим государственные органы за возможность делать госуслуги доступными для каждого казахстанца, а всех наших любимых клиентов - за то, что вы с нами!» Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: «Мы продолжаем работу по расширению доступа граждан к госуслугам. При рождении ребёнка гражданам Казахстана приходит SMS-уведомление для оформления пособий и заявление по оформлению свидетельства о рождении ребёнка. Теперь же появилась возможность оформления свидетельства в приложении Kaspi.kz».Созданный министерством цифровизации формат взаимодействия государства и бизнеса позволяет внедрять удобные и полезные услуги в популярных приложениях. Данный механизм позволяет максимально облегчить процесс получения гражданами государственных услуг. Подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении Kaspi.kz. В заявке нужно ввести имя ребёнка и данные родителей, а затем - выбрать ЦОН, где вы хотите забрать свидетельство. При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать своё лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам. Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней. Свидетельство будет доступно в приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы». Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Грозы, град и жара до +37 °C: прогноз погоды на 17 июня в западных регионах Казахстана
Жителей ждут резкая смена погоды, пыльные бури и высокая пожарная опасность.
После 23:00 - только с родителями: правила ночных прогулок для подростков
За систематические прогулки в ночное время родителям грозит денежный штраф.
Запретят ли парковаться во дворах с 1 июля? В МВД обратились к казахстанцам
В министерстве сделали официальное заявление по поводу распространяемой в соцсетях информации о новых запретах для автовладельцев на придомо...
Құрманғазы ауданында «Таза мекен» экологиялық акциясы өтті
Теңіз ауылы өңірдегі маңызды туристік бағыттардың бірі болып саналады.
Пробирки с кровью на свалке в ЗКО: санврачи выяснили, откуда взялись опасные отходы
На свалке нашли шприцы и пробирки с биоматериалами.
Фейковые аккаунты начальников: в МВД предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества
Злоумышленники используют фотографии и имена руководителей силовых ведомств, чтобы выманивать деньги у граждан.
Жители села в ЗКО жалуются на перебои с водоснабжением
За месяц от жителей в районный акимат поступило уже два обращения.
Уральск посетил потомок знаменитого купца Александра Карева
В народном музее "Старый Уральскъ" прошла встреча с потомком уральского купца Александра Тимофеевича Карева - праправнуком Александром Влади...
Шестерых казахстанцев осудили за попытку вывоза урана в Китай
Суд Жетысуской области признал шестерых участников организованной группы виновными в попытке незаконного вывоза уранового концентрата через...