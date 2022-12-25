Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе

Чем отличается свиной от других типов гриппаH1N1 - более заразный тип гриппа. Болезнь протекает остро, вызывая высокую температуру до 39,5 градусов. Ещё одна отличительная особенность - внезапное начало.
Симптомы свиного гриппа
- высокая температура (39 градусов и выше);
- головная боль;
- мышечная слабость или боль;
- сухой кашель;
- боль в глазах;
- рвота и жидкий стул (не всегда).
ОсложненияПри свином гриппе есть вероятность развития воспаления лёгких, менингита, перикардита (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы), геморрагического синдрома (склонность к кровоточивости). Риск осложнений имеют:
- лица пожилого возраста;
- дети;
- люди с хроническими заболеваниями.
Как долго больной считается заразнымЗаражённые вирусом гриппа потенциально опасны для окружающих до семи дней с момента появления первых симптомов. Дети могут быть опасны ещё дольше.
Как лечить свиной гриппАлгоритм лечения вам дадут врачи. Позднее обращение крайне опасно, поэтому при первых симптомах вызывайте врача и настаивайте на том, чтобы вам провели ПЦР-тест не только на коронавирус, но и на грипп. Как защититься от гриппа Он передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Поэтому правила профилактики такие:
- не прикасаться к глазам, носу или рту в общественных местах;
- чаще проветривайте помещение;
- мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком;
- промывайте нос солевым раствором;
- носите маску в общественных местах;
- старайтесь увлажнять воздух.