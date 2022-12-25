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Социум

Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе

Пик заболеваемости ещё не наступил. Изображение Miguel Á. Padriñán с сайта Pixabay Грипп в этом году бушует во многих странах мира. В соседней России он активно начался в ноябре, в Казахстане набрал обороты в середине декабря. Выявлено более 90 случаев заражения гриппом типа H1N1, он же свиной. Чем отличается свиной от других типов гриппа H1N1 - более заразный тип гриппа. Болезнь протекает остро, вызывая высокую температуру до 39,5 градусов. Ещё одна отличительная особенность - внезапное начало. Симптомы свиного гриппа высокая температура (39 градусов и выше); головная боль; мышечная слабость
Дана Рахметова
Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе
Пик заболеваемости ещё не наступил.
Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе (выходной)
Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе (выходной)
Изображение Miguel Á. Padriñán с сайта Pixabay Грипп в этом году бушует во многих странах мира. В соседней России он активно начался в ноябре, в Казахстане набрал обороты в середине декабря. Выявлено более 90 случаев заражения гриппом типа H1N1, он же свиной.

Чем отличается свиной от других типов гриппа

H1N1 - более заразный тип гриппа. Болезнь протекает остро, вызывая высокую температуру до 39,5 градусов. Ещё одна отличительная особенность - внезапное начало.

Симптомы свиного гриппа

  • высокая температура (39 градусов и выше);
  • головная боль;
  • мышечная слабость или боль;
  • сухой кашель;
  • боль в глазах;
  • рвота и жидкий стул (не всегда).
Точный диагноз установит только ПЦР-тест. И сделать его настоятельно рекомендуется, так как симптомы схожи с COVID-19, а алгоритмы лечения у болезней разные.

Осложнения

При свином гриппе есть вероятность развития воспаления лёгких, менингита, перикардита (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы), геморрагического синдрома (склонность к кровоточивости). Риск осложнений имеют:
  • лица пожилого возраста;
  • дети;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Как долго больной считается заразным

Заражённые вирусом гриппа потенциально опасны для окружающих до семи дней с момента появления первых симптомов. Дети могут быть опасны ещё дольше.

Как лечить свиной грипп

Алгоритм лечения вам дадут врачи. Позднее обращение крайне опасно, поэтому при первых симптомах вызывайте врача и настаивайте на том, чтобы вам провели ПЦР-тест не только на коронавирус, но и на грипп. Как защититься от гриппа Он передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Поэтому правила профилактики такие:
  • не прикасаться к глазам, носу или рту в общественных местах;
  • чаще проветривайте помещение;
  • мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком;
  • промывайте нос солевым раствором;
  • носите маску в общественных местах;
  • старайтесь увлажнять воздух.

Почему он «свиной»

H1N1 идентифицировали в 1931 году. Однако причиной массовой болезни он впервые стал в 1918 году - та самая «испанка», которая заразила более 500 миллионов человек. По меньшей мере 17 миллионов пациентов погибли. Крупная вспышка нового штамма вируса H1N1 произошла в апреле 2009 года. Тогда он и получил название «свиной», так как было много больных животных. Уже в июне ВОЗ объявила пандемию, так как гриппом болели люди и уже в 74 странах мирах. Пандемия завершилась в августе 2010 года, заражённых в итоге выявили в двухсот странах. А ВОЗ, кстати, не рекомендует использовать термин свиной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан грипп

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