Свиной грипп в Казахстане: что нужно знать о вирусе

Пик заболеваемости ещё не наступил. Изображение Miguel Á. Padriñán с сайта Pixabay Грипп в этом году бушует во многих странах мира. В соседней России он активно начался в ноябре, в Казахстане набрал обороты в середине декабря. Выявлено более 90 случаев заражения гриппом типа H1N1, он же свиной. Чем отличается свиной от других типов гриппа H1N1 - более заразный тип гриппа. Болезнь протекает остро, вызывая высокую температуру до 39,5 градусов. Ещё одна отличительная особенность - внезапное начало. Симптомы свиного гриппа высокая температура (39 градусов и выше); головная боль; мышечная слабость